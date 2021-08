Market mover: l'agenda di lunedì 23 agosto 2021

Daniela La Cava 23 agosto 2021 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

La settimana parte con un carico di importanti indicazioni, tra cui spiccano gli indici Pmi per le principali economie della zona euro e gli Stati Uniti. Nel dettaglio, in uscita in mattinata il Pmi manifatturiero e servizi per la Francia, Germania, eurozona, Uk e infine nel pomeriggio gli stessi dati verranno diffusi negli Stati Uniti. Ricco il calendario Usa che prevede anche l'indice manifatturiero Chicago Fed e le vendite di case esistenti.