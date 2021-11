Market mover: l'agenda di lunedì 22 novembre 2021

Daniela La Cava 22 novembre 2021 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana prende il via con pochi spunti macro. Da segnarsi in agenda le vendite di case esistenti negli Usa, oltre alla fiducia dei consumatori per la zona euro.Nella settimana appena iniziata l’attenzione degli investitori, segnalano da Mps Capital Services, si concentrata sui PMI per le principali economie occidentali di martedì. Particolare attenzione andrà data alle componenti prezzi, per vedere l’evoluzione del quadro inflattivo e a quella supply delivery del comparto manifatturiero, per valutare se vi siano o meno segnali di allentamento dei ritardi nelle catene di approvvigionamento. La settimana sarà inoltre caratterizzata dalla festività del giorno del Ringraziamento negli USA giovedì e dalla chiusura anticipata venerdì dei mercati statunitensi per il Black Friday.