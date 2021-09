Market mover: l'agenda di lunedì 20 settembre 2021

Daniela La Cava 20 settembre 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

La settimana si apre con pochi spunti macro. L'unico dato di rilievo da segnalare in giornata arriva nel pomeriggio dagli Usa: si tratta dell'indice di fiducia dei costruttori per il mese di settembre. Da segnalare la chiusura per festività della Borsa di Tokyo e di quella cinese.