Market mover: l'agenda di lunedì 19 aprile

19 aprile 2021 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di lunedì 19 aprile 2021 fornisce pochissimi spunti. In uscita in mattinata il dato sulle produzioni nelle costruzioni nella zona euro. Per l'Italia parte oggi il collocamento del Btp Futura che terminerà venerdì 23. Il nuovo Btp Futura presenta una scadenza di 16 anni, ben più lunga rispetto ai 10 anni della prima emissione agli 8 anni della seconda.