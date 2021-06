Market mover: l'agenda di giovedì 3 giugno 2021

Daniela La Cava 3 giugno 2021 - 08:10

Fitta di indicazioni l'agenda di giovedì 3 giugno. Dopo le indicazioni in arrivo dalla Cina, e in particolare con il Pmi servizi (Caixin), si attende lo stesso dato in Italia e nella principali economie della zona euro. Arrivano anche le prime indicazioni dal mercato del lavoro Usa, con la pubblicazione della variazione degli occupati privati (sondaggio ADP) e l'aggiornamento settimanale con le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Alle 16 ora italiana è previsto l'Ism servizi.