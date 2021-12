Market mover: l'agenda di giovedì 2 dicembre

Daniela La Cava 2 dicembre 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti macro e gli appuntamenti in calendario oggi. In primo piano la riunione dell'Opec+. Nel corso della seduta sono attesi gli aggiornamenti sul tasso di disoccupazione in Italia e zona euro, ma anche l'aggiornamento settimanale sui sussidi di disoccupazione negli Usa.Ecco nel dettaglio:Mondo, riunione Opec+Italia, disoccupazioneEurozona, disoccupazioneUsa, sussidi di disoccupazione.