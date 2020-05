Market mover: l'agenda di giovedì 28 maggio

Daniela La Cava 28 maggio 2020 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Diversi i dati macro da monitorare oggi. In particolare, spiccano gli indici di fiducia della zona euro, ma anche il dato preliminare dell'inflazione in Germania. Nel pomeriggio sono previsti alcuni dati di rilievo dagli Usa, come il Pil annualizzato del primo trimestre e gli ordini di beni durevoli, oltre alle nuove richieste settimanali di sussidi.