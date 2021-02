Market mover: l'agenda di giovedì 25 febbraio 2021

Daniela La Cava 25 febbraio 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Fitta di dati l'agenda di giovedì 25 febbraio che prevede, tra le altre cose, l'avvio della due giorni del Consiglio europeo che si focalizzerà sul piano vaccinale. Tra i numerosi dati macro in arrivo la fiducia dei consumatori in Germania. In uscita i vari indici di fiducia anche per l'Italia e per la zona euro. Il calendario Usa prevede gli ordini di beni durevoli, le nuove richieste sussidi, il Pil annualizzato e le vendite di case in corso.