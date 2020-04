Market mover: l'agenda di giovedì 23 aprile

Daniela La Cava 23 aprile 2020 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

Sarà densa di importanti dati macro l'agenda di giovedì 23 aprile. In attesa della riunione del Consiglio europeo che discuterà degli strumenti di risposta alla crisi economica scatenata dal coronavirus, in mattinata si guarda agli indici preliminari di aprile relativi al Pmi manifatturiero e servizi delle principali economie della zona euro, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Oltreoceano saranno rilasciati anche i dati relativi alle richieste di sussidi per la disoccupazione