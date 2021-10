Market mover: l'agenda di giovedì 21 ottobre 2021

Daniela La Cava 21 ottobre 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Nella giornata di giovedì 21 ottobre, in cui è prevista la riunione dei leader dell'Unione europea che discuteranno della crisi energetica in atto, si attendono le decisioni di politica monetaria della banca centrale turca. A livello macro il calendario prevede le nuove richieste di sussidi negli Usa ma anche il Phlilly Fed e le vendite di case esistenti. In uscita anche la fiducia dei consumatori della zona euro.