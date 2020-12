Market mover: l'agenda di giovedì 17 dicembre 2020

Daniela La Cava 17 dicembre 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Sotto la lente oggi le decisioni delle banche centrali. Dopo le indicazioni giunte dalla Fed, si guarda in mattinata al meeting della Banca nazionale svizzera, a quello della Bank of England e in serata a quello della banca centrale messicana che si pronunceranno sui tassi. La giornata sarà intervallata da alcuni dati macro di rilievo, tra cui l'inflazione della zona euro e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa. Dovrebbe inoltre pronunciarsi anche la FDA sul vaccino di Moderna.