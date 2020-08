Market mover della prossima settimana: focus su PMI di agosto per la zona euro

Daniela La Cava 14 agosto 2020 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

"Le indicazioni più importanti in Europa arriveranno probabilmente dagli indici anticipatori PMI di agosto relativi a Francia, Germania e Eurozona. Il consenso di mercato si aspetta un proseguimento della fase di espansione attualmente in vigore, con un’accelerazione prevista in particolare nel settore manifatturiero. Anche negli USA saranno pubblicati i PMI, oltre ad una serie di dati relativi al settore immobiliare". Queste le indicazioni che arrivano dagli strategist di Mps Capital Services che hanno indicato i market mover della prossima settimana.Sul fronte banche centrali, proseguono gli esperti, da monitorare la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni di luglio di Fed e BCE, "per verificare se emergeranno alcune indicazioni non emerse dalle conferenze stampa. In programma anche le riunioni delle banche centrali di Norvegia e Turchia, con il consenso che non si aspetta variazioni sul fronte tassi".