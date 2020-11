Marker mover: l'agenda di mercoledì 18 novembre

Daniela La Cava 18 novembre 2020 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di mercoledì 18 novembre prevede in mattinata l'inflazione britannica e quella per la zona euro. Dagli Stati Uniti sono invece attesi aggiornamenti per il mercato immobiliare, con l'uscita dei permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative.