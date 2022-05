Inflazione atterisce la Germania: indice prezzi produzione oltre 33% ad aprile, gas naturale +155%

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2022 - 15:17

L'inflazione spaventa sempre di più la Germania. Nello stesso giorno in cui diversi esponenti della Bce, in occasione della riunione del G7 dei ministri delle finanze, sembrano essersi trovti d'accordo sulla necessità di porre fine all'era dei tassi negativi e a iniziare ad alzare i tassi a luglio, in Germania è stato pubblicato l'indice dei prezzi alla produzione.Ebbene, il dato è da incubo: l'agenzia di statistica Destatis ha reso noto che i prezzi sono schizzati del 33,5% su base annua, nel mese di aprile. Hanno inciso sul dato sopratutto i prezzi energetici, volati dell'87,3% su base annua, e del 2,5% rispetto al mese di marzo. In particolare, il principale responsabile del caro energia è stato il balzo dei prezzi del gas naturale, che sono volati del 154,8% su base annua.