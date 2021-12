Inflazione Ue: attuale impennata prezzi dovrebbe attenuarsi nel 2022, in linea con prezzi energia

Redazione Finanza 30 novembre 2021 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

"Ci aspettiamo che l'attuale impennata dei prezzi si attenui con l'arrivo del prossimo anno, in linea ai prezzi dell'energia. Sul fronte monetario, ci attendiamo che la Bce continui a procedere con cautela nella considerazione di muoversi verso un inasprimento della sua politica. Nel mentre, i rischi per la crescita economica sono in aumento, anche se un euro più debole rimane un gradito sostegno alla competitività economica e aziendale del continente". Questo il commento di Ben Laidler, global markets strategist di eToro, in scia alla pubblicazione dei dati sull’inflazione europea. "L'inflazione è aumentata più del previsto a novembre, raggiungendo un massimo di trent'anni al 4,9%. L'aumento dei prezzi è ora ben oltre il doppio dell'obiettivo di inflazione del 2% della Banca Centrale Europea (Bce) e metterà ulteriore pressione sulla sua posizione dovish", aggiunge l'esperto.