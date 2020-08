Gran Bretagna: nuovo balzo della produzione industriale a giugno, bilancia commerciale peggiora

Valeria Panigada 12 agosto 2020 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Nuovo balzo in avanti della produzione industriale in Gran Bretagna, dopo i mesi di crollo a causa del lockdown. A giugno si è registrato un +9,3% rispetto al mese precedente, dopo il +6,2% di maggio e dopo il -20,2% di aprile. Gli analisti si aspettavano un aumento del 9,2%. Su base annua la produzione industriale è scesa del 12,5% (consensus - 13,1%). Peggiora invece più del previsto la bilancia commerciale, evidenziando a giugno un deficit di 5,12 miliardi di sterline, contro il -1,77 miliardi di maggio. Il mercato in questo caso si aspetta un deficit commerciale di 4,75 miliardi di sterline.