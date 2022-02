Germania: PIL rivisto al rialzo, saldo negativo nel quarto trimestre è di solo -0,3%

Alessandra Caparello 25 febbraio 2022 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

IlPIL della Germania nel quarto trimestre è stato rivisto al rialzo di 40 punti base a -0,3% t/t. Come sottolinea Barclays, “da un lato, la recrudescenza della pandemia COVID-19, che in Germania ha incluso un'ondata dovuta alla variante Delta a novembre particolarmente grave, ha interrotto la ripresa dei consumi, soprattutto per i servizi. Dall'altro lato, il primo allentamento delle restrizioni del settore manifatturiero, insieme a un buon quadro della domanda, è stato un vento di coda per l'industria e gli investimenti.