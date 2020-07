Eurozona: vendite al dettaglio rimbalzano dopo crollo, a maggio +17,8%. Battute le attese

Valeria Panigada 6 luglio 2020 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Rimbalzo maggiore del previsto delle vendite al dettaglio nell'Eurozona, che danno una indicazione dei consumi interni, componente principale dell'economia. A maggio, mese in cui le misure di confinamento sono state tolte in diversi paesi dell'area, le vendite al dettaglio hanno segnato un balzo del 17,8% rispetto al mese prima, facendo meglio del +15% atteso dagli analisti. Nei due mesi precedenti, quindi ad aprile e marzo, in cui era scattato il lockdown, le vendite al dettaglio erano scese rispettivamente del 121% e dell'11,1%.