Eurozona: vendite al dettaglio in calo dell'11,7% ad aprile, meglio di attese

Valeria Panigada 4 giugno 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Nuovo tonfo delle vendite al dettaglio nell'Eurozona, a causa delle misure di confinamento imposte in diversi paesi europei per limitare la diffusione del Covid. Secondo i dati diffusi oggi dall'Eurostat, ad aprile le vendite al dettaglio nella zona euro sono scese dell'11,7% rispetto al mese prima, facendo comunque meglio delle attese degli analisti che avevano pronosticato una caduta del 15%. La contrazione di aprile fa seguito a quella di marzo, quando le vendite al dettaglio erano diminuite dell'11,1%. Il dato è importante per capire l'andamento dei consumi interni, componente essenziale per la crescita del Pil.