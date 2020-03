Eurozona: settore terziario crolla, Pmi servizi a 28,4 a marzo. Pmi manifattura cala a 44,8 punti

Daniela La Cava 24 marzo 2020 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

La diffusione del Covid-19 sta causando il più grande crollo dell’attività economica mai registrato. Lo scrivono gli esperti di Ihs Markit che hanno diffuso oggi la stima flash dell'indice Pmi servizi e manifattura per la zona euro. In particolare, a marzo si è assistito a un crollo dell'indice Pmi servizi che si è attestato a a 28,4 punti rispetto ai 52,6 di febbraio, superando con un ampio margine il precedente record minimo di 39,2 registrato febbraio 2009. Per la stima flash del Pmi manifatturiero nella zona Euro, il dato è pari a 44,8 contro i 49,2 di febbraio, valore minimo in 92 mesi.