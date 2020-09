Eurozona: principale rischio è aumento contagi, la maggiore speranza sta nel vaccino

Valeria Panigada 29 settembre 2020 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

La ripresa dell'economia dell'Eurozona è molto incerta in quanto legata all'evoluzione della pandemia. Il maggior rischio è rappresentato infatti dalla possibilità che i contagi aumentino più del previsto, rendendo necessarie misure di contenimento più rigorose nei paesi europei. Lo indicano gli istituti di statica Ifo, Kof e Istat, nel loro outlook economico, diffuso oggi, spiegando che in questo caso la fiducia rimarrebbe debole per un periodo più lungo con inevitabili effetti sul mercato del lavoro e sui redditi delle famiglie che spingerebbero al ribasso le previsioni diripresa dei consumi e degli investimenti. La maggiore speranza per l'economia dell'Eurozona invece sta nella scoperta e nell'eventuale distribuzione di un vaccino che, a breve termine, rafforzerebbe la fiducia dei consumatori e delle imprese e, quindi, la domanda interna e le prospettive di crescita.