Eurozona: peggiora indice sentiment ESI, minimo in cinque anni. Fiducia industria in forte calo

Laura Naka Antonelli 27 settembre 2019 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Peggiora il sentiment delle aziende e dei consumatori dell'Eurozona. E' quanto emerge dall'indice stilato dalla Commissione europea, l'indicatore ESI (economic sentiment indicator).L'indice è sceso in modo sostenuto a settembre, calando di 1,4 punti a 101,7 punti dai 103,1 punti di agosto, al valore più basso dal 2014, a causa del deterioramento significativo della fiducia nella performance dell'industria (-3 punti a -8,8 punti).La fiducia delle imprese è peggiorata a causa delle continue preoccupazioni per le conseguenze della guerra commerciale Usa-Cina.Da segnalare che, tra le principali economie dell'Eurozona, l'indice è sceso soprattutto in Olanda e Spagna (-3,1 in entrambi i casi), e in Germania (-1,2), riportando un calo minore in Italia (-0,8). L'ESI è rimasto praticamente invariato in Francia(-0,2).