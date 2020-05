Eurozona: inflazione a maggio (preliminare) scesa allo 0,1% annuo

Valeria Panigada 29 maggio 2020 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Nuovo calo dell'inflazione nell'Eurozona, che continua ad allontanarsi dal target della Bce fissato al 2%. Secondo la rilevazione preliminare dell'Eurostat, diffusa oggi, il tasso di inflazione nella zona euro si è attestato a maggio allo 0,1%, in calo dallo 0,3% del mese precedente. Il dato è in linea con le attese del mercato. L'Eurostat ricorda come maggio sia stato ancora un mese caratterizzato da misure di confinamento in diversi paesi dell'area.