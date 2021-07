Eurozona: indice Pmi tocca il record in 21 anni con riapertura economia, ma preoccupa variante Delta

Valeria Panigada 23 luglio 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

L’attività economica dell’Eurozona ha indicato a luglio il tasso più rapido di crescita in 21 anni, grazie alla progressiva riapertura dei mercati dalle restrizioni anti Covid-19. Il record di espansione dell’attività terziaria in 15 anni è stato tuttavia attenuato da un rallentamento della crescita della produzione manifatturiera legato in molti casi al peggioramento della catena di distribuzione. La fiducia ha nel frattempo subìto l’effetto dei crescenti timori sulla variante Delta, portando l’ottimismo nei prossimi dodici mesi al valore minimo in cinque mesi.Nel dettaglio, secondo la lettura preliminare, l'indice PMi Composito dell’Eurozona, elaborato da IHS Markit, è salito a luglio a 60,6 punti da 59,5 di giugno, attestandosi al valore più alto da luglio 2000. Salgono così a quattro i mesi consecutivi in cui l’attività indica un’accelerazione di crescita. La componente servizi è balzata a 60,4 punti dai 58,3 di giugno, mentre il Pmi manifatturiero è sceso a 62,6 punti (63,4 a giugno), al valore più basso in quattro mesi. I ritardi sulla catena di distribuzione, che impediscono la produzione e spingono i costi delle aziende al rialzo, rimangono la preoccupazione principale per il manifatturiero."L’indagine ha inoltre evidenziato il grave pericolo che la variante Delta costituisce per l’economia futura - ha sottolineato Chris Williamson,Chief Business Economist presso IHS Markit - Infatti, l’aumento dei casi non solo ha ridotto l’ottimismo al livello più basso da febbraio, ma nuove ondate di Covid su scala mondiale potrebbero innescare ulteriori ritardi sulla catena di distribuzione globale, causando prezzi ancora più alti".Tra i paesi dell’Eurozona, la Germania è stata la capofila di questo rialzo, riportando la più forte espansione mensile dal 1998, quando i dati comparabili sono stati disponibili per la prima volta. L’espansione senza precedenti del terziario è stata accompagnata da una crescita ancora più forte, ma in rallentamento, della produzione manifatturiera.