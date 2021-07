Eurozona: indice PMI composito pari a 59,5 punti a giugno

Alessandra Caparello 5 luglio 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Cresce l’indice PMI della zona euro, segnando la più rapida espansione in 15 anni. Nel dettaglio, nel mese di giugno l'indice PMI composito è pari a 59,5 punti, in aumento rispetto al precedente 57,1 punti contro la previsione a 59,2 punti.L’indice PMI servizi invece è pari a 58,3 punti, in aumento rispetto al precedente 55,2 punti contro la previsione a 58 punti.