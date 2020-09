Eurozona: fiducia economica migliora a settembre, sale a 91,1

Daniela La Cava 29 settembre 2020 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

La fiducia economica migliora e batte le attese nella zona euro a settembre. Il dato si è attestato a 91,1 contro gli 87,5 della passata rilevazione (dato rivisto da 87,7). Gli analisti si attendevano un dato pari a 89. "Il sentiment economico nell'Eurozona è migliorato a settembre, ma a un ritmo più lento”, commentando gli esperti di Ing indicando che "con l'adozione di nuove misure restrittive nazionali per contenere le seconde ondate del virus, i rischi al ribasso per le prospettive stanno diventando più significativi per il quarto trimestre".