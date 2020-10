Eurozona: crescita più alta in oltre due anni del settore manifatturiero

Alessandra Caparello 1 ottobre 2020 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Buone notizie per l’attività manifatturiera della zona euro. L'indice Pmi finale, misuirato da Ihs Markit, sale a settembre a 53,7, invariato dalla stima flash e in rialzo da 51,7 del finale di agosto.Si tratta della crescita più alta in oltre due anni del settore manifatturiero della zona euro, segnando un aumento di produzione e nuovi ordini supportato dalla ripresa del commercio estero. L’incremento della regione è stato trainato dalla forte espansione manifatturiera tedesca con il rispettivo PMI che ha raggiunto il livello maggiore in 26 mesi. Anche il settore manifatturiero italiano ha ottenuto buoni risultati, riportando la crescita più alta in oltre due anni.