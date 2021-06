Eurozona: battuta di arresto per i consumi, vendite al dettaglio -3,1% ad aprile. Deluse le attese

Valeria Panigada 4 giugno 2021 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Battuta d'arresto per i consumi nell'Eurozona. secondo quanto diffuso oggi dall'Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione europea, le vendite al dettaglio hanno segnato ad aprile un calo del 3,1% rispetto al mese prima, deludendo le attese degli analisti che si aspettavano una flessione più moderata paria a-1,2%. A marzo le vendite erano salite del 3,3%.Nel mese in esame gli acquisti sono stati frenati dalle chiusure degli esercizi commerciali non essenziali ancora in corso in alcuni Paesi. A partire da maggio, con il progressivo allentamento delle restrizioni, le vendite dovrebbero tornare a crescere per poi accelerare durante l’estate, quando i consumi potrebbero essere sostenuti anche dai risparmi accumulati dalle famiglie durante il lockdown.