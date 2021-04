Eurozona: ad aprile indici PMI in salita. Aziende si preparano a tempi migliori

Alessandra Caparello 23 aprile 2021 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile, l’indice composito rilasciato da Markit Economics segna 53,7 punti dai 53,2 precedenti e contro i 52,8 del consensus. L’indice PMI manifatturiero sempre nel mese di aprile è pari a 63,3 punti, in aumento rispetto al precedente 62,5 punti, contro la previsione a 62 punti.L’indice PMI dei servizi invece si attesta a 50,3 punti dai 49,6 precedenti. "Sebbene il settore dei servizi abbia continuato a essere duramente colpito dalle misure restrittive, è tornato a crescere in quanto le aziende si sono adattate alla vita con il coronavirus e si preparano a tempi migliori”. "Nel frattempo il settore manifatturiero sta fiorendo. Spesa repressa, restocking, investimenti in nuovi macchinari e il crescente ottimismo sulle prospettive hanno contribuito a generare un'ulteriore impennata record sia della produzione che nei nuovi ordini" ha affermato Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit.