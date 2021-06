Eurozona: a maggio indice PMI manifatturiero segna record per il terzo mese consecutivo

Alessandra Caparello 1 giugno 2021 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di maggio l’indice finale PMI manifatturiero della zona euro segna 63,1 punti contro i 62,8 preliminari. Come afferma Markit, “il settore manifatturiero dell'Eurozona continua a crescere ad un tasso senza precedenti in quasi 24 anni con l’indice PMI che batte nuovi record per il terzo mese di fila. La crescita della produzione si aggiunge ai segni che l'economia sta rimbalzando fortemente nel secondo trimestre. Tuttavia, maggio ha visto anche ritardi record nell'offerta, che stanno limitando la crescita della produzione e lasciando le aziende incapaci di soddisfare la domanda in una misura mai vista prima”.