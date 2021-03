Eurozona: a febbraio inflazione stabile su base annua a +0,9%

Alessandra Caparello 2 marzo 2021 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio nella zona euro l’inflazione preliminare su base annua segna un rialzo dello 0,9% come da attese e come la precedente rilevazione.Il dato core passa da +1,4% precedente a +1,1% come da attese.