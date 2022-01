Eurozona: a dicembre inflazione segna +5% su base annua

Alessandra Caparello 20 gennaio 2022 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre nella zona euro l’inflazione segna +5,0% su base annua come da stima preliminare. Il dato core, reso noto da Eurostat, tocca +2,6%. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4%, come indicato dalla stima preliminare e dal consensus, ed in linea con il mese precedente.