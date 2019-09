Eurozona: Pmi servizi ad agosto (finale) in rialzo a 53,5 punti

Valeria Panigada 4 settembre 2019 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

L’indice Pmi servizi dell’Eurozona ha indicato ad agosto un nuovo forte incremento dell’attività. Mantenendosi superiore alla soglia di non cambiamento di 50 punti per il settantatreesimo mese consecutivo, l'indice si è posizionato su 53,5 punti rispetto a 53,2 di luglio."Continua ad essere il terziario con la sua solida crescita, rinvigorita dai forti consumi nazionali, a compensare la dura recessione del manifatturiero", ha commentato Chris Williamson, chief business economist presso IHS Markit, aggiungendo: " C’è soprattutto da chiedersi per quanto tempo può durare questo divario prima che l’indebolimento della manifattura contagi il terziario e le famiglie". Per questo motivo, l'esperto prevede che la Bce presenti a settembre nuovi stimoli, come tentativo della banca centrale di ravvivare la domanda e di arginare il contagio.