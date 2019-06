Eurozona: Pmi servizi a maggio (finale) rivisto al rialzo a 52,9 punti

Valeria Panigada 5 giugno 2019 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi servizi dell'Eurozona si è attestato a maggio, secondo la lettura finale, a 52,9 punti, sostanzialmente stabile rispetto ai 52,8 punti di aprile ma in rialzo rispetto ai 52,5 punti della stima preliminare. Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende europee per testare le opinioni sull’andamento del comparto."Anche se il settore dei servizi ha assistito ad un miglioramento delle condizioni economiche rispetto agli ultimi mesi dell’anno scorso, la crescita è stata solo modesta riflettendo in parte le ripercussioni provocate dal peggioramento degli scambi commerciali del settore manifatturiero", ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit.