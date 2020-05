Eurozona: Pmi manifatturiero e servizi in salita maggio con allentamento misure confinamento

Valeria Panigada 21 maggio 2020 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Conl’allentamento delle misure restrittive, si allevia la contrazione economica dell’Eurozona. A maggio, dalla stima dei dati flash dell’indagine Pmi, a causa delle misure restrittive messe in atto per limitare la diffusione del Covid-19, l’economia dell’Eurozona resta bloccata nella più forte crisi mai registrata prima. Tuttavia, visto che parte dell’economia ha iniziato a riemergere per via dell’allentamento delle restrizioni, il tasso di contrazione è rallentato. La lettura preliminare del Pmi IHS Markit Composito dell’Eurozona ha indicato una crescita dal record minimo assoluto di 13,6 punti registrato lo scorso aprile a 30,5 punti a maggio, il valore più alto da febbraio. Nel dettaglio, il Pmi manifatturiero è salito a 39,5 punti (33,4 ad aprile). Si tratta del valore più alto in due mesi. Mentre il Pmi delle Attività Terziarie si è attestato a 28,7 punti (12 ad aprile), ossia il valore più alto in tre mesi.