Eurozona: Pmi manifatturiero ad aprile (finale) rivisto a 33,4 punti, è contrazione record

Valeria Panigada 4 maggio 2020 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Contrazione record ad aprile dell’economia manifatturiera dell’Eurozona. Produzione, nuovi ordini, esportazioni e attività di acquisto sono diminuiti a tassi record, mentre le costrizioni sulla fornitura si intensificano a livelli mai registrati in precedenza. L’ottimismo circa l’attività futura è sprofondato ad un nuovo record minimo. In sintesi, l’indice Pmi manifatturiero si è attestato ad aprile a 33,4 punti, in forte discesa dai 44,5 di marzo. Ad un livello inferiore anche della precedente stima flash, l’ultimo Pmi è stato il più basso mai registrato dall’indagine (iniziata a giugno del 1997), superando quanto osservato durante l’apice della crisi finanziaria globale e indicativo di un fortepeggioramento delle condizioni operative.