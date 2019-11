Eurozona: Pmi manifatturiero a ottobre (finale) in leggero miglioramento ma sui minimi a 7 anni

Valeria Panigada 4 novembre 2019 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Il settore manifatturiero dell'Eurozona ha continuato a contrarsi. L’indice finale IHS Markit Pmi manifatturiero si è attestato a ottobre a 45,9 punti, in salita dai 45,7 punti di settembre e della precedente stima preliminare. Tuttavia l’indice è rimasto ben al di sotto della soglia neutra di non cambiamento di 50 punti, indicando il secondo tasso di contrazione più forte durante gli ultimi sette anni.“Ad ottobre il settore manifatturiero dell’Eurozona è rimasto bloccato nella contrazione maggiore in sette anni - ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit - Ciò significa che, durante il quarto trimestre il settore è ancora una volta destinato a porre serie pressioni sul Pil. I dati dell’indagine sono in linea con un crollo trimestrale della produzione industriale superiore all’1%".