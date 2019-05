Eurozona: Pmi manifatturiero a maggio (preliminare) peggiora e rimane in fase di contrazione

Valeria Panigada 23 maggio 2019 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

L'attività manifatturiera nell'Eurozona peggiora, confermandosi in zona recessiva. A maggio l'indice Pmi manifatturiero, secondo la lettura preliminare, si è attestato a 47,7 punti, in leggero calo rispetto ai 47,9 punti di aprile. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un miglioramento a 48,1 punti. Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto. Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un’economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.