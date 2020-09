Eurozona: Pil in ripresa nel terzo trimestre dopo caduta senza precedenti, previsto a +8,2%

Valeria Panigada 29 settembre 2020 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

L'Eurozona si prepara al rimbalzo nel terzo trimestre, dopo una caduta senza precedenti a causa delle misure di contenimento della pandemia. Secondo l'outlook economico stilato dagli istituti di statica Ifo, Kof e Istat, il Pil della zona euro aumenterà con una intensità significativa nel terzo trimestre, evidenziando un +8,2%, per poi registrare impulsi più contenuti nel quarto trimestre e nel primo trimestre del 2021 (rispettivamente +2,2% e +1,5%). Considerando la media annua, nell'intero 2020 il Pil dell'Eurozona destagionalizzato e corretto per i giorni lavorativi dovrebbe segnare una flessione dell'8% rispetto all'anno precedente.La ripresa sarà trainata dal settore manifatturiero. Dopo un calo congiunturale del -15,8% nel secondo trimestre, la produzione industrialeè prevista segnare un deciso rimbalzo nel terzo trimestre (+15,2%), per poi continuare a crescere a tassi più moderati nei due trimestri successivi (+1,4% e +1% rispettivamente). Nel terzo trimestre, anche i consumi privati segnerebbero un deciso rimbalzo (+9,2%) per poi continuare a migliorare nei trimestri successivi (+2,3% e +0,9% rispettivamente).