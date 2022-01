Eurostat: nel terzo trimestre prezzi case salgono a livello più alto dal 2005

Alessandra Caparello 14 gennaio 2022 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

In crescita nel terzo trimestre del 2021 i prezzi delle abitazioni nell’area euro e nell’Ue, aumentati rispettivamente dell'8,8% nell'area euro e del 9,2%, l'aumento annuale più elevato per l'eurozona dal 2005 (dall'inizio della serie storica) e dal secondo trimestre del 2007 per l'UE.Così l'Eurostat secondo cui rispetto al secondo trimestre del 2021, i prezzi delle case sono aumentati del 3,3% nell'area euro e del 3,1% nell'UE nel terzo trimestre del 2021.