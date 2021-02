Eurostat: a dicembre tornano in territorio positivo le vendite al dettaglio

Alessandra Caparello 4 febbraio 2021 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre le vendite al dettaglio nella zona euro tornano in territorio positivo segnando un +2,0% dopo la flessione a -6,1% precedente rivisto a -5,7%.Il dato, reso noto da Eurostat, non supera però le attese del consensus che avevano stimato una crescita del 2,8 per cento.