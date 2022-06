Bce, Lagarde: outlook Pil area euro 2022-2023 rivisto al ribasso in modo significativo. Stime Pil 2024 riviste al rialzo

La Bce ha rivisto al ribasso in modo significativo la crescita del Pil dell’area euro relativa al 2022 e al 2023. Ora prevedoe un aumento del Pil del 2,8%, rispetto al +3,7% stimato a marzo, nel 2022; una espansione del 2,7% rispetto al +2,8% previsto a marzo. Il Pil relativo al 2024 è stato invece rivisto al rialzo dal +1,6% precedente al +2,1% delle stime precedenti. E’ quanto ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce, nella conferenza stampa che ha seguito l’annuncio dell’Eurotower sulle prossime mosse di politica monetaria.

A fronte di una inflazione galoppante anche nell’area euro, la Bce si prepara a una svolta epocale, destinata a spazzare via, in particolare, i due pilastri su cui cui si è imperniata la sua strategia: i tassi negativi (il tasso sui depositi rimane tuttora pari a -0,50%) e il Quantitative easing, ovvero il bazooka monetario con cui la Bce ha fatto incetta di BTP, Bund e gli altri titoli di debito pubblico e, in generale, degli altri asset dei paesi euro.

Nel comunicato con cui è stata annunciata la decisione di lasciare invariati rispettivamente a 0,00%, 0,25% e -0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sulla linea di deposito, la banca centrale europea ha preannunciato un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base a luglio, aggiungendo di aspettarsi di alzare i tassi anche a settembre.

“Guardando oltre, il Consiglio direttivo della Bce prevede di alzare i tassi di interesse chiave, ancora, a settembre. L’entità di questo aumento dei tassi dipenderà dall’aggiornamento dell’outlook sull’inflazione di medio termine”.