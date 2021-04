Bankitalia: a marzo €-coin è ulteriormente aumentato

Alessandra Caparello 2 aprile 2021 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo €-coin è salito a 1,36 (da 0,96 in febbraio). È proseguito il recupero della fiducia delle imprese manifatturiere e si è attenuato ilpessimismo nel settore dei servizi. La produzione industriale ha continuato a sostenerel’attività anche grazie alla buona ripresa del commercio mondiale. L'€-coin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica delquadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini ditasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità,errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italiae dal CEPR.