Wells Fargo verso avvio in rosso: sotto lente perdita trimestrale e taglio dividendo

14 luglio 2020

ATra le big bank statunitensi oggi ha comunicato i conti del secondo trimestre anche Wells Fargo. La banca ha archiviato il periodo aprile-giugno con una perdita di 2,69 miliardi di dollari, ossia 66 centesimi per azione, contro l'utile di 5,85 miliardi, ossia 1,30 dollari per azione, registrati nell'analogo periodo del 2019. Il consensus FactSet indicava una perdita per azione di 16 centesimi. Sono calati anche i ricavi totali che hanno mostrato una flessione del 17% a 17,84 miliardi dai 21,6 miliardi del secondo trimestre nel 2019. Il board di Wells Fargo intende inoltre ridurre il dividendo del terzo trimestre a 10 centesimi da 51 centesimi."Siamo estremamente delusi sia dai risultati del secondo trimestre sia dalla decisione di ridurre il nostro dividendo", ha commentato l'amministratore delegato Charlie Scharf, segnalando che "la view della durata e gravità della recessione economica è peggiorata considerevolmente rispetto alle ipotesi fatte nell'ultimo trimestre".Nel pre-mercato il titolo Wells Fargo perde terreno, registrando un calo di circa il 4 per cento.