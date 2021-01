Wells Fargo: titolo scivola del 3% nel pre-mercato dopo ricavi sotto attese

Redazione Finanza 15 gennaio 2021 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Per Wells Fargo il quarto trimestre 2020 si è chiuso con utili in crescita e fatturato sotto le aspettative. Nel dettaglio, la banca Usa ha annunciato di avere archiviato l'ultimo trimestre dell'anno con un utile netto di quasi 3 miliardi di dollari (per l'esattezza 2,992 miliardi), ovvero 64 centesimi per azione, contro i 2,873 miliardi, ovvero 60 centesimi, dell'analogo periodo nel 2019 (consensus FactSet indicava un Eps di 59 centesimi). Sono invece calati nel periodo in esame i ricavi che sono scivolati del 9,7% a 17,9 miliardi contro i 19,9 miliardi di un anno fa, deludendo il consensus FactSet pari a 18,12 miliardi. Post conti nel pre-market il titolo Wells Fargo perde terreno, mostrando un ribasso di quasi il 3 per cento."Sebbene la nostra performance finanziaria sia migliorata e abbiamo riportato utili per quasi 3 miliardi di dollari nel quarto trimestre, i nostri risultati hanno continuato a essere influenzati dallo scenario senza precedenti", commenta il ceo Charlie Scharf.