Visa batte attese con EPS a 1,42 $ nel IV trim. grazie a boom acquisti natalizi negli Usa

Titta Ferraro 29 gennaio 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Visa batte le stime di Wall Street grazie al boom di acquisti online durante le vacanze di Natale. Il colosso delle carte di credito ha riportato un utile trimestrale di $ 1,42 per azione, battendo la stima di consenso di Zacks di $ 1,27 per azione. I ricavi sono stati di 5,69 miliardi di dollari per il trimestre terminato a dicembre 2020."La spesa per le vacanze negli Stati Uniti è stata molto diversa quest'anno, ma ha avuto una crescita complessiva simile a quella degli ultimi 3 anni di festività natalizie", ha affermato Alfred Kelly Jr, amministratore delegato di Visa.