Trimestrali a Wall Street: per BlackRock utili giù del 23% nel I trimestre, ricavi salgono a 3,71 mld

Redazione Finanza 16 aprile 2020 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

La stagione delle trimestrali prosegue a Wall Street con la pubblicazione dei conti di BlackRock. Il big americano degli investimenti ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre del 2020 con ricavi pari a 3,71 miliardi di dollari dai 3,35 miliardi di un anno fa e utili per 806 milioni in calo di circa il 23% rispetto ai 1,053 miliardi registrati nell'analogo periodo del 2019. In termini di utile per azione (Eps) il dato trimestrale si è attestato a 5,15 dollari contro i 6,61 dollari dei primi tre mesi del 2019. Il consensus raccolto da FactSet indicava un Eps di 6,36 dollari, con ricavi di 3,63 miliardi.