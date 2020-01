Tesla vola del 12% nell'afterhours, trimestrale batte le attese di Wall Street

Daniela La Cava 30 gennaio 2020 - 08:08

Pioggia di acquisti per Tesla nell'afterhours a Wall Street, col il titolo che ha messo a segno un rialzo di quasi il 12%. A mettere il turbo all'azione del gruppo automobilistico guidato da Elon Musk i riscontri che sono arrivati ieri dai risultati trimestrali migliori delle attese.Nel dettaglio, Tesla ha annunciato di avere archiviato il quarto trimestre del 2019 con profitti pari a 105 milioni di dollari, ossia 56 centesimi per azione, rispetto ai 140 milioni, ossia 78 centesimi per azione, dell'analogo periodo nel 2018. Su base rettificata, ovvero al netto delle poste non ricorrenti, l'utile per azione della società salito a 2,14 dollari rispetto ai 2 dollari di un anno fa. Sono aumentati del 2% i ricavi, attestandosi a 7,4 miliardi di dollari dai 7,2 miliardi del quarto trimestre 2018 (con un +17% rispetto al trimestre precedente). Numeri migliori della attese: il consensus FactSet si attendeva per il big californiano delle auto elettriche un Eps rettificato di 1,77 dollari su un fatturato di 7 miliardi.Nel 2019 Tesla ha consegnato 367.500 veicoli, registrando una crescita del 50% rispetto a un anno fa, in linea con la guidance compresa tra 360mila e 400mila veicoli. Guardando al 2020, in termini di consegne Tesla si è posta come target la consegna 500mila veicoli nell'anno, con un incremento del 36%.