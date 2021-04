Pepsi, trimestrale batte le attese: profitti salgono a 1,71 mld nel I trimestre

Redazione Finanza 15 aprile 2021 - 14:10

MILANO

Trimestrale migliore delle attese per PepsiCo. Il big americano delle bevande ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre del 2021 con un utile netto attribuibile agli azionisti a quota 1,71 miliardi di dollari contro gli 1,34 miliardi registrati un anno fa. L'utile per azione (Eps) si è attestato a 1,24 dollari contro i 96 centesimi del corrispondente periodo nel 2020, mentre l'Eps adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, si è attestato a 1,21 dollari contro 1,12 dollari del consensus FactSet. Per il trimestre concluso a fine marzo i ricavi netti di PepsiCo sono saliti a quota 14,82 miliardi rispetto ai 13,88 miliardi di un anno fa, con una crescita su bade organica del 2,4 per cento. La società ha infine confermato la guidance per l'intero 2021.