Morgan Stanley: utili e ricavi in calo ma sopra le attese. Risultati record per la divisione del Wealth Management

Alessandra Caparello 18 luglio 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Nella stagione delle trimestrali Usa non poteva mancare Morgan Stanley. La banca ha reso noto di aver messo a segno un utile di 2,201 miliardi di dollari, a 1,23 dollari per azione, il 10% in meno rispetto ai 2,437 miliardi, 1,30 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso.I risultati però sono comunque migliori delle attese degli analisti che erano per 1,14 dollari per azione di profitti e fatturato di 9,99 miliardi di dollari. La banca d’affari ha poi sottolineato di aver registrato risultati record nella divisione del Wealth Management e un incremento del 21% per quanto riguarda i ricavi di Morgan Stanley Investment Management. "Abbiamo riportato risultati trimestrali solidi in tutte le aree di business. Abbiamo prodotto un ritorno sul capitale in linea con i target, cosa che dimostra la stabilità della banca. Restiamo focalizzati sulla risposta ai bisogni dei nostri clienti e sulle opportunità di crescita, continuando a gestire in modo diligente le spese", ha detto il CEO di Morgan Stanley, James P. Gorman. Al momento il titolo a Wall Street guadagna terreno e segna lo 0,18% a 43,81 dollari.